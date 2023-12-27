Arjantin Başkanı Milei'den yeni ekonomi kararları

Arjantin'in aşırı sağcı yeni başkanı Milei, yeni ekonomi adımlarını uygulamaya koydu. Arjantin hükümeti alınan kararlar çerçevesinde ithalat kısıtlamalarını kaldırdı.

BİNLERCE KAMU ÇALIŞANI İŞTEN ÇIKARILACAK

Serbest ticaret gündemini ilerleten Milei, bir yandan da binlerce kamu işçisini ilgilendiren kararnameye imza attı. Milei'nin sözcüsü tedbirin yaklaşık 5 bin kişiyi etkilediğini açıkladı. Kamu işçilerini temsil eden sendika ise yılbaşından itibaren 7 bin kişinin işten çıkarılacağını açıkladı.



MERKEZ BANKASI TAHVİL SATACAK

Merkez bankasının ise yurtdışı borçlarını ödemek için dolar tahvili satmaya hazırlandığı belirtildi. Popülist söylemleriyle seçim sürecinde sürekli gündeme gelen Milei, Merkez Bankası'na savaş açacağını söylemişti.

DÜNYANIN EN YÜKSEK ENFLASYONU



Ayrıca ülkenin vergi dairesi ithalat sisteminde bürokratik adımları kolaylaştırmak için harekete geçti. Hükümet, görevdeki ilk haftasında pesoyu yüzde 50'den fazla devalüe etmişti.



Arjantin, dünyanın en yüksek enflasyona sahip ülkesi konumunda bulunuyor. Arjantin'de enflayon yüzde 161 civarınd seyrediyor.