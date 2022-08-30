Aslan yavrularını çalmaya çalışan adam parçalanarak öldürüldü

Gana'da başkent Accra’daki bir hayvanat bahçesindeki aslan, kafesinin içinde düşen bir adamı öldürdü.



Bununla birlikte, adamın cesedinin hayvanat bahçesinden alınarak yerel bir morga kaldırıldığı belirtildi. Accra Hayvanat Bahçesi geçici olarak halka kapatıldı. Polis, adamın amacını ve saldırıyı çevreleyen koşulları belirlemek için soruşturma başlattı.



Diğer taraftan, olay meydana geldiğinde bir aslan, bir dişi aslan ve iki beyaz yavrusunun kafeste olduğu ve adamın hayvanların önündeki çiti tırmandığı kaydedildi.



Dünyada sadece bir düzine kadar beyaz aslan bulunuyor.

Gana Toprak ve Doğal Kaynaklar Bakan Yardımcısı Benito Owusu Bio, "Aslanların yavruları var, bu yüzden çok yaklaşırsanız bebeklerini almaya çalıştığınızı hissedebilirler. Halktan böyle bir davranıştan vazgeçmesini istiyoruz” dedi.



Yetkililer ayrıca, saldırganın aslanların bulunduğu alana girmek için 20 metrelik başka bir çitin üzerinden tırmanmadan önce 10 metrelik farklı bir çite tırmandığını söyledi.

BEYAZ ASLANLAR HAKKINDA



Öte yandan, albinizmden farklı olarak lösizm adı verilen çekinik özelliklere sahip bir erkek ve dişi aslanı çiftleştirdikten sonra doğan yavrular, hayvanat bahçesindeki ziyaretçiler için büyük ilgi odağı oldu. Global White Lion Protection Trust'a göre, vahşi doğada sadece bir elin parmağını geçmeyecek kadar beyaz aslan bulunuyor. Ayrıca, aslanlar Gana'da vahşi doğada nadiren bulunuyor. Ancak, araştırmacılar Kuzey Mole Ulusal Parkı ve çevresinde küçük bir aslan popülasyonun bulunabileceğini söylüyor.