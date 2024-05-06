UNRWA: Kalabildiğimiz kadar Refah’ta kalacağız

Birleşmiş Milletler’in Filistin Ajansı (UNRWA), İsrail’in olası Refah operasyonunun 1,4 milyon sivil için acı ve ölüm anlamına geldiğini belirterek, “UNRWA tahliye edilmiyor. Ajans Refah'taki varlığını mümkün olduğunca sürdürecek” dedi.

UNRWA: Kalabildiğimiz kadar Refah’ta kalacağız

Birleşmiş Milletler’in Filistin Ajansı (UNRWA), ’in olası Refah operasyonunu gerçekleştirmesi halinde ajansın Refah'taki varlığını mümkün olduğunca sürdüreceğini açıkladı.

UNRWA’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Refah'ta bir İsrail saldırısı daha fazla sivilin acı çekmesi ve ölmesi anlamına gelecektir. Bunun sonuçları 1,4 milyon insan için yıkıcı olacaktır. UNRWA tahliye edilmiyor. Ajans mümkün olduğu sürece Refah'taki varlığını sürdürecek ve insanlara hayat kurtaran yardımlar sağlamaya devam edecektir” denildi.

UNRWA: Kalabildiğimiz kadar Refah’ta kalacağız - 1

LAZZARINI: İHTİYAÇ DUYULAN ŞEY ATEŞKES

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, ’de ihtiyaç duyulan şeyin göç endişesi değil, ateşkes olduğunu vurguladı.

Lazzarini açıklamasında, “'in askeri saldırısı, Gazze'deki insanlar için zaten dayanılmaz olan trajedinin bir kat daha artmasına yol açacaktır. Zaten insan eliyle yaratılmış olan kıtlığın genişlemesini tersine çevirmeyi daha da zorlaştıracaktır. İhtiyaç duyulan şey, yeni zorunlu göçler ve sonsuz acı endişesi değil, ateşkestir. Ortaklarımızla birlikte Refah'ta mümkün olduğunca uzun süre kalacak ve kritik yardımları ulaştıracağız” ifadelerini kullandı.

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