Ateşkes krizi | "Hamas teklife olumsuz bakıyor ama görüşmeler sürüyor"

Hamas'tan üst düzey bir yetkilinin AFP haber ajansına yaptığı açıklamaya göre, örgütün ateşkes teklifine olumsuz baktığı ancak görüşmelerin devam ettiği öne sürüldü.

Ateşkes krizi | "Hamas teklife olumsuz bakıyor ama görüşmeler sürüyor"
Gazze'deki İsrail bombardımanlarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 35 bine yaklaştı.

Hamas'ın ateşkes ve rehine bırakma planına tepkisinin "olumsuz" olduğu ancak görüşmelerin devam ettiği öne sürülüyor.

Hamas'tan üst düzey bir yetkili gece saatlerinde AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda önerilen ateşkes anlaşmasına şu an için grubun tepkisinin “olumsuz” olduğunu ancak görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

AFP'ye konuşan Suhail al-Hindi, grubun amacının “bu savaşa bir son vermek” olduğunu belirtti.

Habere göre, Hamas'ın, askerlerinin 'den tamamen çekilmesini istediği, bunun ardından da bölgede uzun bir yeniden inşa programı uygulanmasını ve bu süre zarfında hiçbir askeri tesisin yeniden inşa edilmemesini önerdiği anlaşılıyor.

Bu durum, İsrail'in anlaşma sonucu ne olursa olsun Refah'a kara operasyonu düzenleyeceğinin sinyallerini veren İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun açıkladığı hedeflerle çelişirken, Hamas'ın plana bugün yanıt vermesi bekleniyor.

İsrail, Hamas savaşçılarının konuşlandığını öne sürerek Refah'a kara operasyonu düzenlemek için hazırlıklarını tamamladı.

Netanyahu önceki gün yaptığı açıklamada “Refah'a gireceğiz ve anlaşma olsun ya da olmasın oradaki Hamas taburlarını ortadan kaldıracağız” demişti.

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