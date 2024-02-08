Ateşkes temasları: Blinken Tel Aviv'de, Hamas Kahire'de

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Hamas'ın önerdiği ateşkes anlaşmasına verdiği yanıtın bir parçası olarak öne sürdüğü talepleri reddetmesinden bir gün sonra Hamas heyeti, yeni ateşkes görüşmeleri için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti.



Lübnan merkezli üst düzey Hamas yetkilisi Usame Hamdan Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında bu ziyareti doğrularken, Mısırlı bir yetkili de Agence France-Presse'e yaptığı açıklamada "Gazze Şeridi'nde sükunetin sağlanması" amacıyla Perşembe günü Kahire'de "yeni bir müzakere turunun" başlayacağını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken 7 Ekim Hamas saldırılarından bu yana bölgeye yaptığı beşinci ziyaretini sürdürüyor. Blinken dün yaptığı açıklamada, İsrail ve Hamas arasında bir ateşkes ve rehine serbest bırakma anlaşmasının hala mümkün olduğunu, ancak iki tarafın bir anlaşmanın temel şartları konusunda birbirinden çok uzak olduğunu söyledi.

Blinken bugün Tel Aviv'de İsrail savaş kabinesi ile bir araya geldi.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) yüz binlerce kişinin yerinden edildiği Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde operasyon başlatma talimatı verildiğini doğruladı.