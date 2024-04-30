Avrupa Parlamentosu seçimleri | Aşırı sağa "Putin'in vekilleri" eleştirisi

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Haziran ayında yapılacak Avrupa seçimlerine hazırlanan aşırı sağı “Putin'in vekilleri” olarak nitelendirdi.

Yeniden başkanlığı hedefleyen Von der Leyen, diğer sağ-milliyetçilerle birlikte çalışmayı reddetti.

Avrupa Birliği'nin üst düzey görevlerinde yapılacak değişiklikle birlikte ikinci bir beş yıllık dönem için komisyonun başına geçmeyi planlayan Von der Leyen, dün Hollanda'nın Maastricht kentinde rakipleriyle bir araya geldi.

Von der Leyen, Avrupa Parlamentosu'nda Fransa Ulusal Rallisi, Almanya İçin Alternatif (AfD) ve Danimarka Halk Partisi'ni bir araya getiren aşırı sağcı Kimlik ve Demokrasi grubuna karşı atağa geçti.

Kimlik grubunun 6-9 Haziran'da yapılacak Avrupa genelindeki oylamada önemli kazanımlar elde etmesi ve hatta üçüncü büyük güç haline gelerek Ukrayna'ya destek, iklim eylemleri ve genişleme gibi kilit AB politikalarını tehdit etmesi bekleniyor.



"PUTİN'İN YALANLARINI YANSITIYOR"

Aşırı sağın temsilcisi Danimarka Halk Partisi'nden Anders Vistisen'e hitap eden von der Leyen, AfD'deki müttefiklerini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in destekçisi olmakla suçladı ve seçim programlarının “Putin'in yalanlarını ve propagandasını” yansıttığını öne sürdü.



“Asıl sorundan uzaklaşmamamız çok önemli: dezenformasyon ve kutuplaştırmayla içeriden yıkmaya çalışan Putin'in vekilleri bunlar. Ve bu akşam burada bunun bir örneğini görüyoruz” diyen von der Leyen, Vistisen'i işaret etti.



Ancak The Guardian'ın bildirdiğine göre komisyon başkanı, İtalya Başbakanı Georgia Meloni'nin İtalya'nın Kardeşleri partisini, Polonya'nın Hukuk ve Adalet partisini ve İspanya'nın aşırı sağcı Vox partisini bir araya getiren sert muhafazakâr Avrupa Muhafazakârları ve Reformistleri grubuyla ittifaka son verme konusunda çok daha temkinliydi.

Von der Leyen, “Bu büyük ölçüde parlamentonun yapısına ve kimin hangi grupta yer aldığına bağlı” dedi.

