Kremlin'den Avrupa açıklaması: "Yeni temellerde ilişki kuracağız"

"COĞRAFİ OLARAK UZAKLAŞMAYACAĞIZ"



Avrupa'nın Rusya'ya yönelik davranışları konusunda deneyimleri olduğunu kaydeden Peskov, ilişki kurarken her zaman bu deneyimi dikkate alacaklarını söyledi.



Peskov sözlerine, "Her şeye rağmen coğrafi olarak birbirimizden uzaklaşmayacağız. Bu nedenle her halükarda yeni temellerde ilişki kurmamız gerekecek" diye devam etti.



Sözcü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mayısta Çin'e ziyaret gerçekleştireceğini ve bu ziyaretin hazırlık sürecinde son aşamaya gelindiğini aktardı.

