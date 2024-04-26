Kremlin'den Avrupa açıklaması: "Yeni temellerde ilişki kuracağız"

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, gelecekte Avrupa ülkeleriyle yeni temellerde ilişki kuracaklarını belirterek, "Her halükarda Avrupalılar ile ne şekilde birlikte yaşayacağımız konusunda anlaşmamız gerekecek. Bu anlaşmaların yeni ilişki biçimlerine göre olacağı açıktır" dedi.

Kremlin'den Avrupa açıklaması: "Yeni temellerde ilişki kuracağız"

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, başkent Moskova'da güncel konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Peskov, Avrupa Parlamentosunun (AP) 'da martta yapılan devlet başkanı seçimi sonuçlarını tanımama yönünde karar kabul etmesini değerlendirdi.

Peskov seçim sonuçlarının tanınmaması konusunda, "Bu, dikkate alacağımız karar değil. AP, uzun zamandır Rus düşmanlığı benimseyen sağlam ve tutarlı pozisyon sergiliyor" diye konuştu.

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"AVRUPA'NIN TEHDİT OLUŞTURMADIĞINI UMUYORUZ"

Rusya ile Avrupa arasındaki ilişkilere de değinen Peskov, Avrupa için tehdit oluşturmadıklarını belirterek, "Avrupa'nın da Rusya Federasyonu için tehdit oluşturmadığını umuyoruz" ifadesini kullandı.

Peskov, ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik "özel askeri operasyonunun" er ya da geç başarıyla sonuçlanacağını söyledi.

Peskov, "Her halükarda Avrupalılar ile ne şekilde birlikte yaşayacağımız konusunda anlaşmamız gerekecek. Bu anlaşmaların yeni ilişki biçimlerine göre olacağı açıktır" dedi.

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"COĞRAFİ OLARAK UZAKLAŞMAYACAĞIZ"

Avrupa'nın Rusya'ya yönelik davranışları konusunda deneyimleri olduğunu kaydeden Peskov, ilişki kurarken her zaman bu deneyimi dikkate alacaklarını söyledi.

Peskov sözlerine, "Her şeye rağmen coğrafi olarak birbirimizden uzaklaşmayacağız. Bu nedenle her halükarda yeni temellerde ilişki kurmamız gerekecek" diye devam etti.

Sözcü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mayısta Çin'e ziyaret gerçekleştireceğini ve bu ziyaretin hazırlık sürecinde son aşamaya gelindiğini aktardı.

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