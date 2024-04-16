Avrupa Parlamentosu seçimleri ne zaman gerçekleşecek?

Avrupa Parlamentosu seçimlerine geri sayım başladı. Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili seçimlerinin haziran ayı içinde yapılmasını onaylamıştı. Peki, Avrupa Parlamentosu seçimleri ne zaman gerçekleşecek?

Avrupa Parlamentosu seçimleri ne zaman gerçekleşecek?

AB Konseyi ile Birlik'in yasa yapıcı kurumu olan ve AB bütçesine onay veren Parlamentosuna girecek 705 milletvekilinin belirlenmesi için 5 yılda bir seçim yapılıyor. Son seçimler Mayıs 2019'da düzenlenmişti. İşte, Avrupa Parlamentosu seçimleri tarihi...

SEÇİMLER NE ZAMAN?

(AB) Konseyi, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili seçimlerinin 6-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılmasını onayladı.

AB KONSEYİ BAŞKANI DA DEĞİŞECEK

Parlamento seçimleriyle AB Komisyonu ve AB Konseyi başkanları da değişecek.

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