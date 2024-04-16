Avrupa Parlamentosu seçimleri ne zaman gerçekleşecek?

AB Konseyi ile Birlik'in yasa yapıcı kurumu olan ve AB bütçesine onay veren Avrupa Parlamentosuna girecek 705 milletvekilinin belirlenmesi için 5 yılda bir seçim yapılıyor. Son seçimler Mayıs 2019'da düzenlenmişti. İşte, Avrupa Parlamentosu seçimleri tarihi...



SEÇİMLER NE ZAMAN?



Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili seçimlerinin 6-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılmasını onayladı.



AB KONSEYİ BAŞKANI DA DEĞİŞECEK



Parlamento seçimleriyle AB Komisyonu ve AB Konseyi başkanları da değişecek.

