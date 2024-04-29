Netanyahu'ya tutuklama kararı iddiası | ABD: Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkisiz

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın brifinginde UCM'nin Netanyahu'ya yönelik muhtemel tutuklama kararına ilişkin gündemi değerlendirdi.



Jean-Pierre, UCM'nin yetkileri konusunda ABD olarak bugüne kadarki pozisyonlarının değişmediğini ve mahkemenin İsrailli yetkililer hakkında hüküm verme yetkisine sahip olduğunu düşünmediklerini söyledi.



ABD'li sözcü, UCM'nin hem Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırıları hem İsrail yönetiminin Gazze'deki saldırılarıyla ilgili olarak yetkisinin olmadığını, "UCM soruşturması konusunda görüşümüz açık ve net. Biz bunu desteklemiyoruz ve onların bu alanda yargı yetkisi olduğuna inanmıyoruz." sözleriyle savundu.

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UCM'DEN NETANYAHU'YA TUTUKLAMA KARARI İDDİASI



İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden arasında dün gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, UCM'nin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar nedeniyle İsrailli yetkililer hakkında olası tutuklama kararının gündeme geldiği iddia edilmişti.



İsrail'in "Walla" internet sitesindeki haberde, İsrailli yetkililerin UCM'nin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi hakkında tutuklama emri çıkartmaya hazırlandığı konusunda son iki haftadır daha fazla endişe duymaya başladığı belirtilmişti.



Adı açıklanmayan İsrailli 2 yetkiliye dayandırılan haberde, Netanyahu'nun, UCM'nin olası tutuklama kararına ilişkin endişelerini Biden'e ilettiği kaydedilmişti.



Görüşmede, Netanyahu'nun Biden'dan UCM'nin olası tutuklama kararını engellemek için yardım istediği aktarılmıştı.

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