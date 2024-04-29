Netanyahu'ya tutuklama kararı iddiası | ABD: Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkisiz

ABD yönetimi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik olası tutuklama kararı iddiasıyla ilgili olarak Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) "yetkisinin olmadığını" savundu.

Netanyahu'ya tutuklama kararı iddiası | ABD: Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkisiz

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın brifinginde UCM'nin Netanyahu'ya yönelik muhtemel tutuklama kararına ilişkin gündemi değerlendirdi.

Jean-Pierre, UCM'nin yetkileri konusunda olarak bugüne kadarki pozisyonlarının değişmediğini ve mahkemenin İsrailli yetkililer hakkında hüküm verme yetkisine sahip olduğunu düşünmediklerini söyledi.

ABD'li sözcü, UCM'nin hem Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırıları hem yönetiminin 'deki saldırılarıyla ilgili olarak yetkisinin olmadığını, "UCM soruşturması konusunda görüşümüz açık ve net. Biz bunu desteklemiyoruz ve onların bu alanda yargı yetkisi olduğuna inanmıyoruz." sözleriyle savundu.

Netanyahu hakkında bu hafta tutuklama kararı çıkabilir

Netanyahu hakkında bu hafta tutuklama kararı çıkabilir

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UCM'DEN NETANYAHU'YA TUTUKLAMA KARARI İDDİASI

Başbakanı Netanyahu ile Başkanı Joe Biden arasında dün gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, UCM'nin Şeridi'ne yönelik saldırılar nedeniyle İsrailli yetkililer hakkında olası tutuklama kararının gündeme geldiği iddia edilmişti.

'in "Walla" internet sitesindeki haberde, İsrailli yetkililerin UCM'nin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi hakkında tutuklama emri çıkartmaya hazırlandığı konusunda son iki haftadır daha fazla endişe duymaya başladığı belirtilmişti.

Adı açıklanmayan İsrailli 2 yetkiliye dayandırılan haberde, Netanyahu'nun, UCM'nin olası tutuklama kararına ilişkin endişelerini Biden'e ilettiği kaydedilmişti.

Görüşmede, Netanyahu'nun Biden'dan UCM'nin olası tutuklama kararını engellemek için yardım istediği aktarılmıştı.

İsrail basınına göre Netanyahu kendisi hakkında çıkarabilecek tutuklama emri konusunda çok gergin

İsrail basınına göre Netanyahu kendisi hakkında çıkarabilecek tutuklama emri konusunda çok gergin

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NETANYAHU'NUN YOĞUN TELEFON TRAFİĞİ

İsrailli yetkililer Başbakan Netanyahu'nun tutuklama kararını engellemek adına yoğun telefon trafiği yürüttüğünü, başta Başkanı Joe Biden olmak üzere liderlere "durmaksızın telefonla baskı yaptığını" aktardı.

Başbakanı Netanyahu'nun UCM tarafından kendisi hakkında bir tutuklama emri çıkarılması olasılığı konusunda "alışılmadık şekilde gergin" olduğu da kaydedildi.

Netanyahu'nun olası karara ilişkin "gerginliği" İsrailli Maariv gazetesine de yansımıştı.

Gazete, Lahey'deki UCM tarafından tutuklama emri çıkarılma ihtimali nedeniyle Netanyahu'nun "doğal olmayan bir şekilde korktuğunu ve gergin" olduğu aktarmıştı.

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