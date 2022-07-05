Avrupa Parlamentosu'nda Miçotakis'e sert eleştiriler: Yalan söylüyorsun

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile yapılan oturum iç siyaset çatışmasına dönüştü. Miçotakis, Yunan parlamenterlerin "yalan söylemek" de dahil olmak üzere sert eleştirileri ile karşılaştı.

Haberler - NTV Haber 05.07.2022 - 16:02

Avrupa Parlamentosu'nda Miçotakis'e sert eleştiriler: Yalan söylüyorsun

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Oturumda Sosyal Demokrat, sol ve muhafazakar gruplar adına, bu gruplara üye Yunan parlamenterler söz aldı.

Miçotakis'e sert eleştiriler yöneltildi. Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Dimitrios Papadimulis, ekonomiyi toz pembe göstermekle suçladığı Miçotakis'in yalan söylediğini ima etti.

GÖÇMENLERİ TÜRKİYE'YE GERİ İTME OPERASTONLARINA ELEŞTİRİ

Sosyal Demokrat grup adına konuşan Nikos Andrulakis, AB'nin Türkiye'ye silah ambargosu uygulamasını isterken Liberaller ve Yeşiller, adına yapılan konuşmalarda Yunan polisinin sığınmacıları Türkiye'ye geri itme operasyonları eleştirildi.

Miçotakis, Türkiye ile Ege'de yaşanan gerilime ilişkin, “Yunanistan, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik herhangi bir tehdide müsamaha göstermeyecektir” yorumunu yaptı. Miçotakis, Türkiye ile Ege'de yaşanan gerilime ilişkin, “Yunanistan, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik herhangi bir tehdide müsamaha göstermeyecektir” yorumunu yaptı.

Oturumda yeniden söz alan Miçotakis ise Yunan Parlamenterleri yalancılıkla suçladı.

Türkiye ile son dönemde Ege’de artan gerilim hakkında da açıklama yapan Yunanistan Başbakanı, “Yunanistan, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik herhangi bir tehdide müsamaha göstermeyecektir” diye konuştu. 

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