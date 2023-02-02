Avrupa Parlamentosu'nda rüşvet skandalı: İki vekilin dokunulmazlığı kaldırıldı

AP'deki rüşvet skandalı: Her şeyi itiraf etti Haberi Görüntüle

Avrupa Parlamentosu'nda rüşvet skandalının yankısı sürüyor. Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'dan, Avrupa Parlamentosu kararlarını etkilemek için yüklü miktarda rüşvet ve değerli hediye almakla suçlanan iki vekilin dokunulmazlığı kaldırıldı.

Genel kurulda yapılan oylamada, İtalyan ve Belçikalı sosyalist parlamento üyeleri Andrea Cozzolino ve Marc Tarabella'nın dokunulmazlıkları düşürüldü.

Tarabella, oylamaya da katılarak dokunulmazlığının kaldırılması lehinde oy verdiğini söyledi.

DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASI LEHİNDE OY VERDİ



İki ismin de Belçikalı yetkililerin yürüttüğü kara para aklama ve yolsuzluk soruşturmasında yer aldığı belirtiliyor. İki vekil de suçlamaları reddetti. Tarabella, oylamaya da katılarak dokunulmazlığının kaldırılması lehinde oy verdiğini söyledi.



Aralık'ta ''Qatargate'' adıyla da bilinen rüşvet skandalında Katar’ın AP'nin kararlarını etkilemek amacıyla kritik görevlerdeki kişilere rüşvet verdiği iddia edilmişti.