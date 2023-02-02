Avrupa Parlamentosu'nda rüşvet skandalı: İki vekilin dokunulmazlığı kaldırıldı

Avrupa Parlamentosu'nda yapılan oylamayla, adları kara para aklama ve yolsuzluk skandalına karışan iki vekilin dokunulmazlığı kaldırıldı.

Avrupa Parlamentosu'nda rüşvet skandalı: İki vekilin dokunulmazlığı kaldırıldı
AP'deki rüşvet skandalı: Her şeyi itiraf etti

AP'deki rüşvet skandalı: Her şeyi itiraf etti

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Avrupa Parlamentosu'nda rüşvet skandalının yankısı sürüyor. Kupası'na ev sahipliği yapan 'dan, Avrupa Parlamentosu kararlarını etkilemek için yüklü miktarda rüşvet ve değerli hediye almakla suçlanan iki vekilin dokunulmazlığı kaldırıldı.

Genel kurulda yapılan oylamada, İtalyan ve Belçikalı sosyalist parlamento üyeleri Andrea Cozzolino ve Marc Tarabella'nın dokunulmazlıkları düşürüldü.

Avrupa Parlamentosu'nda rüşvet skandalı: İki vekilin dokunulmazlığı kaldırıldı - 1 Tarabella, oylamaya da katılarak dokunulmazlığının kaldırılması lehinde oy verdiğini söyledi.

DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASI LEHİNDE OY VERDİ

İki ismin de Belçikalı yetkililerin yürüttüğü kara para aklama ve yolsuzluk soruşturmasında yer aldığı belirtiliyor. İki vekil de suçlamaları reddetti. Tarabella, oylamaya da katılarak dokunulmazlığının kaldırılması lehinde oy verdiğini söyledi.

Aralık'ta ''Qatargate'' adıyla da bilinen rüşvet skandalında Katar’ın AP'nin kararlarını etkilemek amacıyla kritik görevlerdeki kişilere rüşvet verdiği iddia edilmişti.

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