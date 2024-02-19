Avrupa'da çiftçi protestoları: Yunanistan-Türkiye sınırında eylem

Yunanistan'da, yaklaşık bir aydır hükümetin tarım politikasını protesto eden çiftçiler, bu akşam Yunanistan ile Türkiye arasındaki sınır kapısını kapatarak eylem yapacak.



Yunan basınındaki haberlerde, çiftçilerin bugün, hükümete baskıyı artırmak için Türkiye saatiyle 18.00-22.00 arasında, Kipi Sınır Kapısı'nda yol kapatma eylemi yapacağı ifade edildi.



Çiftçilerin, sınırı sadece tırlara kapatacağı, otomobil ve otobüslerin geçişlerine izin verileceği kaydedildi.



Avrupa'nın dört bir yanında çiftçi eylemleri sürerken Yunanistan'da da çiftçiler Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile düzenledikleri toplantıda, istediklerini alamamıştı.

Çiftçiler ayrıca yarın akşam başkent Atina'da, parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'nda traktörlerle protesto gösterisi düzenleyecek.

Zarar gören mahsulleri için kendilerine tazminat ödenmesi, elektrik tarifelerinde indirim gibi taleplerde bulunan çiftçiler, 14 Şubat'ta Kuzey Makedonya sınırını traktörleriyle tırlara kapatmış, polis eyleme müdahale etmişti.

