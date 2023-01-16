Avrupa'da kokain salgını: Pizza siparişi gibi kolay

Avrupa genelinde adeta bir kokain seli yaşanıyor. Avrupa, "Büyük uyuşturucu kartelleri" için en kazançlı pazarlardan biri olarak yükselirken hükümetler yeterince önlem alamamakla suçlanırken polis raporları çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkardı.



Uyuşturucu satıcılarının WhatsApp ve Signal gibi mesajlaşma uygulamalarıyla sipariş topladığı ve bunları 20 dakikada kapıya götürdüğü tespit edildi. Başka bir ifadeyle, kıtanın bazı bölgelerinde, pizza siparişi verir gibi kokain satın alabilmek mümkün.

ERİŞİM KOLAYLAŞIYOR

Uyuşturucu bağımlılarının sıkça yaşadığı bir bölgede duvara "Crackland" yazılmış. Crack bir uyuşturucu türü iken land İngilizce'de diyar anlamına geliyor.

Bu da daha şehirli kişilerin uyuşturucuya erişimini artırıyor. Fransız polis görevlisi Virginie Lahaye'e göre artık kentin "Nezih yerlerinde yaşayanlar" uyuşturucu almak için "Banliyölerdeki korkunç ve tekinsiz yerlere" gitmek zorunda değil.



Paris uyuşturucu ekibinin başı Lahaye, AFP'ye, "Tüketiciler bir platform üzerinden sipariş ettikleri uyuşturucularının bir motosiklet kuryesine benzeyen bir adam tarafından teslim edilmesini tercih ediyor." dedi.

2021'DE 240 TON ELE GEÇİRİLDİ



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Belçika federal polisi başkanı Eric Snoeck'e göre bu bir "Kokain tsunamisi". Europol'e göre 2021'de 240 ton uyuşturucu ele geçirildi. Bu, sadece on yıl önce ele geçirilen uyuşturucuya göre neredeyse beşte birden büyük bir artış.



Europol tahminlerine göre sokak düzeyinde, Avrupa'nın kokain pazarının değeri 7,6 ila 10,5 milyar euro arasında.



2022 rakamları henüz açıklanmadı ancak tahminler geçen yıl 300 tona yakın kokainin yakalandığı yönünde.



ÇETE BASKININDA ONLARCA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Geçtiğimiz kasım ayında Avrupa'da birçok ülkede uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Toplamda 49 kişi gözaltına alınırken 30 tontan fazla uyuşturucu ele geçirildi. Europol çetenin Avrupa'daki kokain ticaretinin üçte birini kontrol ettiğini belirtti. Polis çetenin mesajlaşma uygulamasına sızdı.



Europol'ün desteğiyle İspanya, Fransa, Belçika ve Hollanda'nın da aralarında bulunduğu altı ülke operasyon noktası oldu.