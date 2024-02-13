Avrupa'nın en gizemli yapısı keşfedildi: 300 dev kayayı birbirine bağlayan taşlar incelendi

300 dev kayanın bulunduğu 971 metre uzunluğundaki bir yapının varlığı Avrupa'da büyük heyecan yarattı. Batı Baltık Denizi'nin dibinde bulunan taş devri duvarı, Avrupa'nın en eski mega yapısı olabilir. Yapının 10 bin yıldan uzun bir süre önce inşa edildiği tahmin ediliyor. Bu duvarın, avcılar tarafından, hayvanları yakalamak için tuzak amaçlı kullanılma ihtimali de var.

Avrupa'nın en gizemli yapısı keşfedildi: 300 dev kayayı birbirine bağlayan taşlar incelendi

'nın kıyılarından bir kilometre uzaklıkta Batı Baltık Denizi'nde yeni bir yapı keşfedildi. Yapının bir zamanlar avcılar tarafından gölün kenarına inşa edilmiş olabileceği tahmin ediliyor. 

Araştırmacılar, Almanya'nın Baltık kıyılarında dalgaların altında keşfedilen bir taş devri duvarının Avrupa'da insanlar tarafından inşa edilmiş bilinen en eski mega yapı olabileceğini söylüyor.

Mecklenburg Körfezi'nde deniz tabanı boyunca yaklaşık bir kilometre boyunca uzanan duvar, yaklaşık 10 km açıkta bir öğrenci gezisi sırasında, araştırma gemisinin multibeam sonar sistemini çalıştırılması sırasında tesadüfen fark edildi.

Blinkerwall adı verilen yapının daha yakından incelenmesiyle, çoğu insan gruplarının hareket ettiremeyeceği kadar ağır olan yaklaşık 300 büyük kayayı birbirine bağlamak üzere yerleştirilmiş gibi görünen yaklaşık 1.400 küçük taşı ortaya çıktı.

"Heyecan verici bir keşif" olarak tanımlanan su altındaki duvar ancak 10bin yıldan daha uzun bir süre önce avcı-toplayıcılar tarafından bir göl veya bataklığın yanındaki karada inşa edildiği tahmin ediliyor.

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EN ESKİ MEGA YAPI OLABİLİR 

Duvarın yapılış amacını bulmak zor olsa da, bilim insanları duvarın ren geyiği sürülerini kovalayan avcılar için bir geçiş yolu olarak kullanıldığından şüpheleniyor.

İkinci bir fikir, duvarla ya da göl kıyısıyla yapay bir darboğaz yaratmak istenmiş  olabileciği yönünde. 

Araştırmacılar, 971 metre uzunluğundaki duvarın boyutu ve şekline bakarak, duvarın büyük bir tsunaminin taşları yerinden oynatmasıyla ya da hareket eden bir buzulun geride bıraktığı taşlar gibi doğal süreçlerle oluşmasının pek mümkün olmadığını düşünüyor.

Eğer duvar antik bir avlanma yoluysa, muhtemelen 10 bin yıldan daha uzun bir süre önce inşa edilmiş ve yaklaşık 8 bin 500 yıl önce deniz seviyesinin yükselmesiyle sular altında kaldı.

Araştırmacılar, "Bu durum Blinkerwall'u dünyanın bilinen en eski av mimarisi örnekleri arasına sokuyor ve potansiyel olarak Avrupa'daki en eski insan yapımı mega yapı haline getiriyor" dedi.

Geersen şimdi antik manzarayı yeniden inşa etmek ve duvarın etrafındaki tortularda gömülü olabilecek hayvan kemikleri ve avcılıkta kullanılan mermiler gibi insan eserlerini aramak için bölgeyi tekrar ziyaret etmek istiyor.

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