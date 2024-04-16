Avustralya, kilise saldırısının terör eylemi olduğunu açıkladı

Avustralya'nın Sidney şehrindeki Christ The Good Shepherd Kilisesi'nde düzenlenen ayin sırasında bıçaklı saldırı meydana geldi.
Ayin sırasında konuşma yapan piskopos Gazze Şeridi'ne yönelik gezisini anlatırken saldırıya uğradı. Saldırıda Piskopos Mar Mari Emmanuel'in de bulunduğu en az dört kişi yaralandı.
Polis olay yerinde 15 yaşındaki bir erkek genci tutukladı.
"BULGULAR TERÖR EYLEMİ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"
Komiser Karen Webb saldırı ile ilgili düzenlenen bir basın toplantısında, "Saldırının nedeninin dini motivasyondan gelen aşırılık fikri olduğuna inanıyoruz. Bütün bulguları inceledikten sonra bunun bir terör eylemi olduğunu söyleyebilirim" dedi.
Acil durum ekipleri, kilisenin dışındaki çatışmanın ardından yaklaşık 30 kişiye müdahale ettiklerini, yedi kişinin de yaralı olarak hastanelere kaldırıldığını açıkladı.
Çok sayıda polisin de yaralanarak hastaneye kaldırıldığı ve 20 polis aracının hasar gördüğü belirtildi.
ÜÇ GÜN İÇİNDE İKİNCİ BIÇAKLI SALDIRI
Avustralya'nın en kalabalık şehri olan Sidney'de cumartesi günü bir alışveriş merkezinde düzenlenen bıçaklı saldırıda altı kişi ölmüştü. Polis saldırganı vurarak etkisiz hale getirmişti.
Yetkililer cumartesi günü gerçekleşen saldırıda ruh sağlığı yerinde olmayan saldırganın "özellikle kadınları" hedef aldığını düşünüyor.
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