Avustralya, kilise saldırısının terör eylemi olduğunu açıkladı

"BULGULAR TERÖR EYLEMİ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"



Komiser Karen Webb saldırı ile ilgili düzenlenen bir basın toplantısında, "Saldırının nedeninin dini motivasyondan gelen aşırılık fikri olduğuna inanıyoruz. Bütün bulguları inceledikten sonra bunun bir terör eylemi olduğunu söyleyebilirim" dedi.



Acil durum ekipleri, kilisenin dışındaki çatışmanın ardından yaklaşık 30 kişiye müdahale ettiklerini, yedi kişinin de yaralı olarak hastanelere kaldırıldığını açıkladı.

Çok sayıda polisin de yaralanarak hastaneye kaldırıldığı ve 20 polis aracının hasar gördüğü belirtildi.

