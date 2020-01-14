Avustralya satılan silahların ayrıntılarını gizliyor

Avustralya'da 2018-2019 yıllarında 100'e yakın silah satışına onay verildi.

Avustralyalı silah şirketlerinin silah sattığı ülkeler arasında Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Sri Lanka ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi ülkeler bulunuyor.



Bu ülkeler zaman zaman haklarında çıkan savaş suçu ihlali haberleriyle biliniyor. Avustralya'da kamuoyunda ise ülkeden yapılan silah satışlarına ilişkin bir tepki var.

BELGELER GİZLENMİŞ DURUMDA

Avustralya'nın basınla paylaştığı silah satışlarına verilen onay emirleri

Kamuoyunda ne tür silahların, kimlere ve hangi amaçla satıldığını öğrenmek için bir talep olsa da Avustralya hükümeti bu soruları cevaplamayı reddediyor. İngiltere merkezli The Guardian'ın Melbourne hükümetinden istediği belgelerin neredeyse tamamı gizlenmiş durumda.

1,6 MİLYARDAN 5 MİLYAR DOLARA



Gazetenin yetkilileri, Avustralya Savunma Bakanlığı tarafından gönderilen 403 sayfalık raporun hepsinde yoğun bir gizleme yapıldığını açıkladı. Avustralya'nın geçtiğimiz yıl 5 milyar dolar değerinde silah anlaşması yaptığı ifade edildi. Bu rakamın önceki yıl 1,6 milyar dolar değerinde olduğu göz önüne alındığında artıştaki miktar dikkatlerden kaçmıyor.

ESKİ GENERAL BAE'YE DANIŞMAN



BAE'nin özel kuvvetlerine danışmanlık yapan Mike Hindmarsh emekli bir Avustralyalı tümgeneral. BAE, Yemen'de İran destekli Husilere karşı yürütülen mücadelede birçok kere savaş suçu işlemekle suçlandı.



Yemen'de savaş suçu işlemekle itham edilen ülkelerden bir diğeri ise Suudi Arabis'tan. Riyad hükümeti Yemen'e müdahale eden koalisyonun da başkanlığını yürütüyor.

Avustralya ordusundan emekli tüm general Mike Hindmarsh

Tıpkı BAE gibi, Suudi Arabistan'da, Avustralya'nın en çok silah ve savaş teknolojisi sattığı ülkelerin arasında. Haziran 2018 - Temmuz 2019 dönemi arasında BAE'Ye 45 silah satış emri onaylanmışken, Suudi Arabistan'a yapılacak 23 satışa da izin verilmiş.



Yine 13 kez silah satılan Sri Lanka ordusu da uzun yıllardır Tamillere karşı savaş suçu işlemekle suçlanıyor. Yeniden ülkenin başına geçen eski Cumhurbaşkanı Mahinda Rajapaksa, Tamillere karşı yürütülen kanlı mücadelenin de "bitirici" lideriydi. Birleşmiş Milletler raporlarına 2009 yılında ülkedeki iç savaşta 40 bine yakın sivil hayatını kaybetmişti.

HÜKÜMETTEN DETAYLI İNCELİYORUZ VURGUSU



Avustralya hükümeti, ülkeden çıkan silah ve teknolojilerin savaş suçu işlemek için kullanıldığı iddialarını reddediyor. Hükümet anlaşmaların onaylanmadan önce detaylı bir şekilde incelendiğini savunuyor. Savunma Bakanlığı ayrıca belgelerdeki detayların ticari sır kapsamına girdiğini ve bu nedenle gizlendiğini söyledi.