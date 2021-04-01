Avustralya yangından kaçarken sele yakalandı: Yanan alan 180 kat azaldı, büyük seller görüldü

Avustralya’nın en kalabalık şehri Sidney’i de içinde bulunduran Yeni Güney Galler eyaletinde son 10 yıldaki en az yangın görülen yılın yaşandığı açıklandı.



2019 ve 2020’de kurak yaqz ayları geçiren ve bu nedenle büyük yangınlarla mücadele eden Avustralya’da son yılların en soğuk ve yağışlı yaz ayları yaşanıyor.



Yaz mevsiminin soğuk ve yağışlı geçmesi nedeniyle yangın sayılarında gözle görülür bir azalış kaydedildiği belirtilen ülkede Yeni Güney Galler Kırsal İtfaiye Teşkilatı tarafından yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz yıl yapılan 5 bin 500 yangın ihbarına karşılık bu yıl bu sayının yarı yarıya azaldığı bildirildi.





‘Kara yaz’ olarak adlandırılan geçtiğimiz yaz 5,5 milyon hektar alan orman yangınlarında kül olurken bu yaz ise 31 bin hektar alanın yandığı belirtildi. Soğuk ve yağışlı geçen yaz ayı sebebiyle yangın sayısının yaklaşık 180 kat azaldığı bildirildi.



GEÇEN YIL KURAKLIK, BU YIL SEL



Geçtiğimiz yıl kuraklık ve orman yangınlarından zarar gören Avustralya halkı şimdi de sel ve yoğun yağışlarla mücadele ediyor.



İncelenen hava durumu verilerine göre son dört yılın en yağışlı, son dokuz yılın da en soğuk yaz aylarını geçiren Avustralya’da ülkenin doğu kıyılarında da bu sefer büyük sellerin görüldüğü belirtildi.



‘GEÇEN YILA GÖRE TAM BİR TEZAT’



Yeni Güney Galler Kırsal İtfaiye Servisi sosyal medya hesabında, “Bugün, son on yıldaki en sessiz yangın sezonunun sonunu işaret ediyor. Geçen yıla baktığımızda durum tam bir tezat oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz ay Avustralya’da özellikle Yeni Güney Galler’de son 50 yılın en büyük sel baskınları yaşanmış, birçok ev su altında kalırken onbinlerce insan tahliye edilmişti. Çok sayıda bölge doğal afet bölgesi olarak ilan edilirken yetkililer eyaletin ‘kırılma noktasına’ ulaştığı uyarısında bulunmuştu.



Yeni Güney Galler Başbakanı Gladys Berejiklian da geçtiğimiz ay, “Yetkililer bu hafta su seviyelerinin düşmesiyle kurtarma çabalarına başladı” ifadelerini kullanmıştı.



Avustralya Meteoroloji Bürosu da, ülkenin ortalama sıcaklıklarının 1910'dan bu yana yaklaşık 1,4 santigrat derece arttığını, Avustralya’nın güneyinde son yıllarda Nisan ve Ekim ayları arasındaki yağışların ise yüzde 10 ila 20 arasında azaldığını bildirdi.



