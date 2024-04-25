Avustralya'da 160 balina karaya vurdu, 26'sı öldü

Yetkililer hafif eğimli, kumlu sahillerin balinaları yanıltarak karaya vurmalarına yol açtığını tahmin ediyor.



Balinaların, katil balinalar gibi yırtıcılardan kaçmaları ya da hasta bir sürü liderini kıyıya kadar takip etmelerinin de karaya vurma sebeplerinden olabileceğini belirten yetkililer, insan kaynaklı deniz altı gürültüsünün de balinaların yönlerini bulmalarını engelleyebileceğine işaret etti.

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