Avustralya'da göstericiler, ülkenin sömürgecilik geçmişini simgeleyen anıtlara zarar verdi

"AVUSTRALYA GÜNÜ"



İlk İngiliz filosunun Avustralya'ya ayak bastığı gün olan ve ülkenin kuruluş günü kabul edilen 26 Ocak Avustralya Günü, ülke genelinde tartışmalara sahne oluyor.



Birçok Avustralyalı bu tarihi, ülkenin yaşam tarzını, kültürünü ve başarılarını kutlamak için bir fırsat olarak görse de 26 Ocak Avustralya'nın yerli halkı tarafından kutlama günü olarak değerlendirilmiyor.



Yerli halk Aborjinler, 1788'den bu yana binlerce yerlinin katledildiğini, yıllarca ayrımcılık ve baskıya maruz kaldıklarını savunarak 26 Ocak gününü kutlama değil, yas günü olarak anıyor ve "İstila Günü" olarak kabul edilmesi talebinde bulunuyor.

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