Avustralya’da tepki çeken Covid-19 kamu spotu: Korkutucu ve çelişkili mesajlara sahip

Avustralya’da geçen hafta sonu yayına giren bir kamu spotu, halkın tepkisini çekti. Genç bir kadının solunum cihazına bağlı olarak görüldüğü 30 saniyelik reklamda, "Covid-19 herkesi etkileyebilir. Evde kalın. Test yaptırın. Aşınızı yaptırın" mesajı veriliyor.



Kamu spotu, son derece bulaşıcı Delta varyantının nedeniyle gençlerin maruz kaldığı riskleri göstermeyi amaçlıyor. Ancak, ülkedeki aşıya erişemeyen gençlerin yoğunluğu söz konusu videoya eleştirilerin yöneltilmesine neden oldu.

HÜKÜMET KAMU SPOTUNU SAVUNDU



Bununla birlikte, Avustralya'nın baş sağlık görevlisi Paul Kelly, kamu spotunu savunarak, “Oldukça çarpıcı ve grafik olması gerekiyordu. Bunu sadece Covid-19 durumu nedeniyle yapıyoruz” dedi.



Avustralya Başbakanı Scott Morrison ise "Her zaman eleştiri olacak. Bunu biliyorum. Sadece birkaç hafta önce, insanlar kamu spotlarının çok daha güçlü olması gerektiğini söylüyorlardı. Reklamda iki mesaj var:bunlardan birisi evde kalmak.,Bu konuda kayıtsız olamayız. Şehirde dolaşan genç insanlar, kendileri de dahil olmak üzere tüm toplumdaki insanları riske atıyor” diye konuştu.



DELTA VARYANTI NEDENİYLE SIDNEY'DE VAKALAR ARTIYOR

Bununla birlikte, Avustralya, enfeksiyonları nispeten düşük tutmada diğer birçok gelişmiş ülkeden daha iyi durumda olsa da, Sidney, Delta varyantı nedeniyle son haftalarda vaka sayılarında artış gördü. Salgına önlem olarak Avustralya'nın en büyük şehrinde kısıtlamalar sıkılaştırıldı ve açık hava toplantıları, egzersiz ve alışverişi sınırlayan katı kurallar getirildi.



Ancak, Sidney'in başkenti olduğu Yeni Güney Galler eyaletinde karantina önlemlerine rağmen dün yerel olarak bulaşan 112 yeni vaka bildirdi.

DUYARSIZ KORKUTMA TAKTİKLERİ VE ÇELİŞKİLİ MESAJLAR İÇERİYOR



Diğer taraftan, hükümetin yeni kamu spotu, son salgının ciddiyetini vurgulayan daha geniş bir Covid-19 sağlık kampanyasının parçası kapsamında yayınlandı. Ancak, birçok Avustralyalı, reklamın "duyarsız" korkutma taktikleri ve çelişkili mesajları konusundaki endişelerini dile getirdi.



New South Wales Üniversitesi'nde yardımcı doçent ve stratejik sağlık politikası danışmanı olan Bill Bowtell, reklamın "mümkün olan her şekilde yanlış anlaşıldığını" söyledi.



40 YAŞIN ALTINDAKİ ÇOĞU İNSAN AŞI OLAMADI

Bowtell'e göre, nefes almakta zorlanan genç kadın özellikle endişe verici. Avustralya'nın mevcut aşı kampanyasına göre, 40 yaşın altındaki çoğu insanın önerilen Pfizer-BioNTech aşısını hala alamadığını söyledi.



Bowtell, "Sağlık iletişiminin her parçası bütünlük ve dürüstlük içinde olmalıdır. Reklam, bu açıdan başarısız" dedi.



Diğer taraftan, bu ayın başlarında, Başbakan Scott Morrison, 40 yaşın altındaki kişilerin, henüz aşı sırası gelmeseler bile, genel pratisyenlerinden AstraZeneca aşısı isteyebileceklerini açıklad. Ancak, ülkedeki sağlık danışmanları gençlerin, nadir görülen kan pıhtılaşma olayları nedeniyle Pfizer-BioNTech aşısını almayı beklediklerini öne sürdü. Bunun sonucunda, AstraZeneca aşısının alımı düşük olurken, Pfizer-BioNTech aşısının eksikliği Avustralya'nın ülke çapında piyasaya sürülmesini engellemeye devam etti.



Sağlık Bakanlığı'na göre, Pazar günü ülke genelinde 9 milyondan fazla aşı dozu uygulandı. Avustralya’da 10 Temmuz itibariyle nüfusun yüzde 26’sı en az bir doz, yüzde 9,1'i ise tam olarak aşılandı.

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