Avusturya ve Almanya olası bir doğalgaz krizine karşı iş birliği yapacak

Avusturya'nın başkenti Viyana’ya resmi temaslarda bulunmak üzere giden Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Avusturya Çevre ve Enerji Bakanı Leonore Gewessler ile olası bir doğalgaz darboğazına karşı iki ülke arasında gaz akışını güvence altına almak için ortak bildiriye imza attı.



Habeck, ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ve Avrupa Birliği (AB) Bakanı Karoline Edtstadler ile de görüştü.



"ENERJİYİ TASARRUFLU KULLANMALIYIZ"

Zor dönemlerden geçildiğini kaydeden Habeck, her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek "Enerjiyi tasarruflu kullanmalıyız, bunun için de bilinçli kullanmayı yeniden öğrenmek gerekiyor." dedi.



"Doğalgaz tedarikinde birbirimize yardımcı oluyoruz." şeklinde konuşan Habeck, Kuzey Akım 1 doğalgaz hattında yaşanan teknik sorunun giderilmesini beklediklerini ifade etti.



"AVRUPA DAYANIŞMA İÇİNDE OLMALI"

İki ülke arasında sağlanan anlaşmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Van der Bellen de halihazırda yaşanan sorunların aşılmasında iş birliğinin önemine işaret ederek "Doğalgaz tedarikini güvence altına alabilmek için Avrupa’nın dayanışma içinde olması çok belirleyici. Bu nedenle Avusturya ve Almanya olası bir doğalgaz acil durumunda iş birliği yapma hususunda anlaştı." değerlendirmesinde bulundu.



İki ülke arasında yapılan anlaşma; doğalgaz depolama tesislerinin kullanımı, doğalgaz arzının çeşitlendirilmesi ve gaz sıkıntısı durumunda dahi borulardan gaz akışının sağlanması için karşılıklı destek olunmasını kapsıyor.