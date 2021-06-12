Azerbaycan 97 bin mayının haritaları karşılığında 15 Ermeni esiri iade etti

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, 97 bin mayının haritaları karşılığında ülkede gözaltında bulunan 15 Ermenistanlının iade edildiğini duyurdu.

Anadolu Ajansı 12.06.2021 - 19:27

Azerbaycan 97 bin mayının haritaları karşılığında 15 Ermeni esiri iade etti

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermenistan'ın bir zamanlar işgal altında tuttuğu Ağdam ilinde döşediği 97 bin anti tank ve anti personel mayınının haritalarını Azerbaycan'a takdim ettiği bildirildi.

Azerbaycan tarafının da ülkede gözaltında bulunan 15 Ermenistan vatandaşını iade ettiği belirtildi.

İade işleminin Azerbaycan-Gürcistan sınırında gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, bu konuda destek sağlayan Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ve Tiflis yönetimine teşekkür edildi.

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