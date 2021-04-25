Bağdat’ta hastanede yangın: En az 35 can kaybı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Covid-19’a yakalananların kaldığı Ebu el-Hatip Hastanesi’nde oksijen tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı.

Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (bağımsız) Üyesi Ali Beyati yaptığı açıklamada, söz konusu hastanede çıkan yangının çok sayıda hastanın hayatına mal olduğunu ifade ederek, "İbn el-Hatip Hastanesi'nde çıkan yangından dolayı ölü sayısı hakkında net veriler olmamakla birlikte ilk belirlemelere göre bu 35 ile 40 arasındadır." dedi.



Çok sayıda ambulansın sevk edildiği hastanede çıkan yangın söndürüldü. Çevre bölgelerden onlarca sivil vatandaşın yangını söndürme olayında yardım ettiği görüldü. Yangında hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri ve yaralılar başkentteki diğer hastanelere kaldırıldı.

'SAĞLIK BAKANI GÖREVDEN ALINSIN' TEPKİSİ

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, sosyal medyada "Sağlık Bakanı Hasan Temimi görevden alınsın" şeklinde tepkiler dile getirildi.

