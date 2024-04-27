Kiev'deki hastaneler saldırı endişesiyle tahliye edildi

Belarus KGB başkanının, hastane binalarının askeri personele ev sahipliği yaptığını öne sürmesinin ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki iki hastane boşaltıldı.



Kiev şehir yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "bu tıbbi tesislere yönelik bir düşman saldırısını fiilen duyuran bir videonun internette geniş çapta yayıldığı" belirtildi.



Açıklama, Moskova'nın müttefiki Belarus'taki KGB başkanının, ulusal televizyonda binaların "hasta çocukların arkasına saklanan" askeri personele ev sahipliği yaptığını ve Rusya'nın tesisleri meşru bir askeri hedef olarak görebileceğini öne süren yorumlarına atıfta bulundu.



Kiev, iddiayı "mutlak bir yalan" olarak nitelendirdi.

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