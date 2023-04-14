Bakan Çavuşoğlu Avusturyalı mevkidaşıyla görüşmeye Togg ile gitti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile yapacağı görüşmeye Togg ile gitti.

Bakan Çavuşoğlu Avusturyalı mevkidaşıyla görüşmeye Togg ile gitti
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’nın başkenti Viyana’ya çeşitli temaslarda bulunmak üzere giden Çavuşoğlu, buradaki ilk görüşmesini Avusturyalı mevkidaşı ile yapacak.

Bakan Çavuşoğlu Avusturyalı mevkidaşıyla görüşmeye Togg ile gitti - 1 Bakan Çavuşoğlu Avusturyalı mevkidaşıyla görüşmeye Togg ile gitti.
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BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NUN AVUSTURYA ZİYARETİ

Bu görüşmeye Togg T10X aracı ile giden bakan Çavuşoğlu, Viyana’da bulunduğu süreçte yapacağı bütün görüşmelere Togg’la gidecek.

Çavuşoğlu’nun Avusturya ziyareti kapsamında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Helga Schmid ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile de görüşmesi bekleniyor.

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