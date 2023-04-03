Togg'da ilk teslimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından Togg'un direksiyonuna geçerek eşi Emine Erdoğan ile birlikte aracı denedi.



''DEVRİN OTOMOBİLİNİ ÜRETMEK BİZE NASİP OLDU''



Sürüş sonrası kısa bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Devrim otomobilinden sonra bize de devrin otomobilinin üretmek nasip oldu. Sadece Türkiye'nin yollarında değil dünya yollarında da devrin otomobili Togg'umuzu izleyeceğiz. Süratse sürat konforsa konfor ne ararsanız bulunur. İçindeki tuşlara bastığınız zaman hepsini orada buluyorsunuz. Hepsi var. Kırmızı bana ait değil hanımefendiye ait o seçti plaka da onun. Bizimki de burada makam otomobili olarak kullanacağız. EE malum, hanımın ismiyle müşterek soyadımız. 2071 de malum Malazgirt'in buraya yansımış olan tarihi. Çünkü 1071'den sonra 2071 inşallah bizim için ayrı bir vizyon olacak.'' dedi.