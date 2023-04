Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu bankalarına "Togg'a özel kredi" çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



"Söz verdiysek yaparız. Deprem bölgesinde evi yıkılan vatandaşlarım bize güvensin, her birini en kısa zamanda sağlam, dayanıklı konutlara yerleştireceğiz.



1999 öncesi yapılan binaların risk analizini yapmaya başladık. Hakkaniyete dayalı bir dönüşümle, sağlıksız yapı stoku ortadan kaldırılacak.



İSTANBUL'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI



İstanbul'da toplam 220 bin bina ve yaklaşık 1,5 milyon bağımsız bölüm risk altında. Bunlardan 300 bininin acil dönüşmesi gerekiyor.



Kanal İstanbul'la birlikte rezevr şehirler ortaya çıkacak. Yoğun bir şekilde oralarda konut inşaatları başlayacak, kentsel dönüşümü kabul edenlere o rezerv şehirlerden yer vereceğiz. İmar affıyla ilgili yeni dönemde parlamentoyla ilgili 50. maddede katalog suçlar yerini alacak. Biz daha da köşeye sıkıştıracağız. Bu işin affı olmaz.



İstanbul'a girişi belediye başkanlığım döneminde vize usulü demiştik. Bu durum Londra'da uygulanıyor mesela. Belli ücrete tabi giriliyor. İstanbul o zaman 8 milyondu şimdi 16 milyon oldu. O gün bunu söyleyenler şehircilik, göç nedir bunlardan haberleri yoktu. O günkü iddialarımız bugün haklılığımızı getirdi. İstanbul'a gelenler iş buldu mu, belli imkana sahip misin sorarak gelecekti. Vizeye tabi olduğu için herkes gelemeyecekti. İstanbul'un nüfusu bu rakamlara ulaştı. Kaçak yapılaşma ileri derecede arttı, bu tehdit ediyor. Zemin etütleri yapılmıyor veya yapanlar dikey mimariye vurgun vuruyorlar. Buna fırsat vermemek gerekiyor. Rezerv şehir bir yeri bir yerden naklederek zemin çalışması yapıp oralara müdahale demek. Avcılar aslında sağlam bir zemin değil. Beylikdüzü vs. oralar sıkıntılı yerler. Denize yakın bölgeler hep böyle.



AK PARTİ LİSTELERİ NASIL OLUŞTU?



AK Parti'yi kurduğumuzdan bu yana hep yenilikten ve gelişmeden yana olduk. Hiçbir istisna yapmadık. En yakın mesai arkadaşlarım dahi yeri geldi listelere girmedi. Biz sıradan bir parti değiliz. Siyasi mücadelenin içinde tecrübenin çok önemli yeri var. Bütün bunlara bakarak her seçim bölgesindeki adaylara kapsamlı bir program hazırladık. Tüm demografik yapıları hesaplayarak tespitlerimizi yaptık. Alt ve üst komisyonlarla birlikte toplantıları yaptık ve tabloyu o şekilde hazırladık. Eksiklerimiz, hatalarımız olmuş olabilir ama hassasiyetle dikkat ettik.



KABİNEDE DEĞİŞİM OLACAK MI?



Sistem böyle bir şeye gerek duyarsa zaten adım atmaya müsait. Biz kalkıp da şu anda CHP zihniyetinin uyguladığını asla yapmayız. Her birine ne yaptı cumhurbaşkanlığı yardımcılığı sözü verdi. Bizim böyle bol keseden atma zihniyetimiz yok. Devlet nasıl yönetilir biz biliyoruz. Bir cumhurbaşkanı yardımcısıyla bu iş yürütülüyor onu gördük. Biz bakanlığı 17'ye kadar düşürdük 36'dan. İşleri tıkır tıkır götürüyoruz. Mesele işin yürütülmesi değil mi? Koltuk ver ki sana sadık olsun mesele bu. Bir taraftan israf diyorlar diğer taraftan israf için adımlar atıyorlar.



Biz o karanlık koalisyon dönemlerini, Güneş Motel olaylarını yaşatmak istemiyoruz. Biz ülkemizi pazarlıkların içine sokmadık ve sokmayacağız. Bizim kitabımızda israf yok. Tam aksine finansın en iyi yönetilme uygulamasını biz verdik. Kabinedeki sayının artması israf ekonomisi olur.



MERKEZ BANKASI'NIN REZERVLERİ



Şu anda 3 haneli rakamlardayız. Şu anda Merkez Bankamız muhtaç değil. Rahatlıkla o da finansı yönetebilir durumda. Bundan sonraki süreçte çok daha güçlü şekilde yolumuza devam edeceğiz.



SEÇİM İKİNCİ TURA KALIR MI?



Açılışlar bizim doğal mitinglerimizdir. Meydanların dili bize yürüyün diyor, yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan diyor. Milletimiz işi zora sokmaz birinci turda bu işi bitirir.



TOGG'A ÖZEL KREDİ



Togg'a kamu bankalarından kredi verilmesi konusunda buradan kendilerine çağrıda bulunuyorum. Gerekirse kendileriyle ortak toplantı yapıp, böyle bir zemini oluşturmaları hususunda inşallah bu adımı atmayı ben de düşünüyorum. Nasıl konutta böyle bir imkan hazırladıysalar, Togg'a yönelik böyle adım atılabilir. Bütün endişem, Togg'un araç yetiştirme noktasında durumu ne olur? Talep çok fazla. Öyle de böyle de olsa Togg'un tüm yönetimiyle başta Sanayi ve Teknoloji Bakanım olmak üzere görüşmeleri yapıp kamu bankalarımızı süratle bir araya getirip. Önümüzdeki 7 yılda 1 milyon Togg inşallah yollarda olacak. Acaba Togg için zırhlı yapılabilir mi? Bunun çalışmasını Gürcan Bey mesai arkadaşlarıyla yapabilecektir diye düşünüyorum.



GENEL AF OLACAK MI?



Hukuk devleti içerisinde, bunu oya tahvil etmek için bu tür vaatlerde bulunamayız. Bu, hukuk devletinin ahlaki anlayışına uygun değildir.



EV HANIMLARI NASIL EMEKLİ OLACAK?



Her aileden en az 1 kişiye iş imkanı sunacağız. En az 3 çocuk diyorum. Onların eğitimden istihdama, evliliğinden çocuk bakımına kadar her alanda ailelere maddi katkı vereceğiz. Ev hanımlarına yönelik aynı şekilde planlarımız var. Ev hanımlarının emeklilik primlerinin bir kısmını devlet olarak biz ödeyeceğiz.



"AİLE VE GENÇLİK BANKASI KURACAĞIZ"



Üniversiteli öğrencilerimizin aldığı ilk bilgisayar ve cep telefonundan vergiyi kaldırıyoruz. Gençlerimizi aile kurmaya teşvik ediyoruz. Yeni evlenen çiftlere 48 ay vadeli evlilik kredisi vereceğiz. Bunun için Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Doğalgazın gelirini buraya aktaracağız, her alanda gençlerimizi bu bankayla destekleyeceğiz. Norveç benzerini yapıyor. Onu gençlik için kullanıyor. Kendi işini kurmak isteyen gençlerimizi hibe ve teşvik programıyla yanlarında olacağız.



"LGBT GİBİ AKIMLARIN VARLIK GÖSTERMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"



LGBT gibi sapkın akımların ülkemizde varlık göstermesine, milletimize dayatılmasına izin vermeyeceğiz.



"HAKSIZ ŞEKİLDE BELEDİYEDEN ATILANLARI GÖREVE GETİRECEĞİZ"



Haksız şekilde belediyelerden atılmış vatandaşlarımızı göreve getirmeyi ancak biz başarırız. Çünkü biz bu zulme hiçbir zaman duyarsız kalmadık. 2024 yerel seçimi de geliyor ve bu yerel seçimde de bu ülkede bütün mağdurlar gibi CHP mağdurlarının da kimsesi biz olacağız.



TCG ANADOLU GEMİSİ



Yeni bir adım daha atıyoruz, görüşmeleri yapıyoruz. Bunun bir misli büyüğünü daha inşa edeceğiz.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ

Gerektiğinde dönüşüme, değişime, restore etmeye açık. Aksayan ya da eksik kalan yerlerini tamamlamak da bizim görevimiz.

ALTILI MASAYA HDP ELEŞTİRİSİ

Şu anda terör örgütüne müzahir parti, cumhurbaşkanı adayı çıkarmayarak masadaki yedinci ortak olduğunu ilan etti. Artık terör örgütü de o masanın ortağıdır.

CHP ve masa ortakları, HDP'nin ve terör örgütü PKK/YPG'nin bölücülük ve Türkiye düşmanlığı üzerine kurulu gündemine teslim olmuştur."