Bakan Çavuşoğlu'ndan Ermenistan ile normalleşme açıklaması

Son dakika haberi! ışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avusturya Dışişleri Alexander Schallenberg ve İçişleri Bakanı Gerhard Karner ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, "Son zamanlarda Türkiye ve Avusturya arasında ilişkilerimizde yakaladığımız ivmeden memnunuz" dedi.



Bakan Çavuşoğlu, Ermenistan ile normalleşme adımlarına ilişkin ise "Ermenistan ile aramızdaki en büyük engel, ülkede uygulanan baskı" değerlendirmesinde bulundu.