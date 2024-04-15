Bakan Fidan ile BM lideri Guterres telefonda görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.

Görüşmede, bölgedeki son günlerde yaşanan gelişmeler ile Gazze’deki durumun ele alındığı bildirildi.

Fidan ve Guterres'in ayrıca Kıbrıs konusu ve Karadeniz’de seyrüsefer güvenliğini değerlendirdiği kaydedildi.

Guterres, İran'ın cumartesi akşamı İsrail'e saldırısının ardından toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde itidal çağrısı yapmıştı.

Genel Sekreter, Orta Doğu'da artan gerginliğin bölge ve dünya için tehlikeli olduğuna dikkati çekerek, "Şu anda itidal ve tansiyonu düşürme zamanı" demişti.

Guterres ayrıca Gazze'deki insani krizin büyüdüğünü ve bölgede acil bir ateşkesin gerekliliğini vurgulayarak hem rehinelerin serbest bırakılması hem de bölgeye insani yardımların ulaştırılması için herkesin üzerine sorumluluk düştüğüne işaret etmişti.