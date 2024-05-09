Gazze'de kaç İsrail askeri öldü? Bakanlık ve ordudan ayrı rakamlar

İsrail Savunma Bakanlığı, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 711 güvenlik mensubunun öldüğünü duyurdu. İsrail ordusu da 615 askerin öldüğünü duyurmuştu. Rakam farkının nedeni ise açıklanmadı.

Gazze'de kaç İsrail askeri öldü? Bakanlık ve ordudan ayrı rakamlar

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, saldırıların başından bu yana 637'si orduda , 68'i polis ve 6'sı İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'ten (Şabak) olmak üzere İsrailli 711 güvenlik mensubunun öldüğü belirtildi.

Açıklamada, saldırıları sonrasında ölenlerin arkasında 248 kadının dul, 520 çocuğun yetim kaldığı aktarıldı.

İsrail ordusu ise bugün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 615 askerin öldüğünü duyurmuştu.

İsrail Savunma Bakanlığı açıkladığı rakamlar ile İsrail ordusunun internet sitesinde yayınlananlar arasındaki farkın nedenini açıklamadı.

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