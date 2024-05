Zelenski: Doğu cephesinde inisiyatif Rusya'da

Zelenski, "Bu nedenle her devletin, her liderin, her uluslararası kuruluşun, Küresel Barış Zirvesi'ne katılım ve ortak barış çabalarımızı destekleme konusunda kesinlikle net bir tutum sergilemesine ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.



Haziranda müzakere çerçevesinin onaylanması ve Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılımı müzakerelerinin başlaması için gerekli tüm koşulları yerine getirdiklerini belirten Zelenski, doğu cephesinde durumun zor olduğunu söyledi.



Zelenski, "Silah tedarikinin artırılmasıyla Rusya'yı doğuda durdurabileceğiz. Şu anda orada inisiyatif onlarda. Bu bir sır değil. Onları durdurmamız, inisiyatifi elimize almamız gerekiyor. Bu ancak elimizde güçlü bir şey olduğunda yapılabilir." diye konuştu.



Silah tedarikinin yapıldığını aktaran Zelenski, ancak bunun onaylanan miktarda olmadığını kaydetti.



Zelenski, gerekli miktarda yardımlar gelir gelmez Rusya'nın doğudaki inisiyatiflerini durduracaklarını vurguladı.