Bazı çocuklar genetik olarak "uykusunu alamamaya" yatkın olabilir

Yetişkinler üzerinde yapılan çalışmalarda "insomnia" gibi uyku sorunlarına genetik yatkınlığın bulunması, bilim adamlarının aynı olgunun çocuklarda da meydana gelip gelmediğini merak etmesine neden oldu.



Uzmanlar, uyku sorunlarına yönelik genetik yatkınlığın yaşamın erken dönemlerinde de tespit edilebileceğini söylüyor.



Çocuk Psikolojisi ve Psikiyatri Dergisi'nde yayınlanan araştırmaya göre, genetik olarak uykusuzluğa yatkın olan çocuklarda uykuya dalmada zorluk veya gece boyunca sık sık uyanma gibi sorunlar daha fazla görülüyor.



Amsterdam'daki Hollanda Sinirbilim Enstitüsü'nün uyku bölümü başkanı Dr. Eus van Someren, "Insomnia gibi uyku sorunlarının yaşamın ilerleyen dönemlerinde ortaya çıktığını düşünme eğilimindeyiz. Ancak yetişkinlikte uyku problemlerinin en erken belirtilerinin zaten çocukluk döneminde gözlemlendiği belirlendi." ifadelerini kulandı.



Uzmanlar uyku sorunlarına genetik yatkınlığın bulmacanın yalnızca bir parçası olduğunu, dolayısıyla çocuğunuzun uyku düzenini korumanın bir fark yaratabileceğini söyledi.



Çocukların erken yaşta uyku düzenini oturtmak ve sağlıklı bir uyku çekmesini sağlamak için son öğünlerini yatağa girmeden birkaç saat önce yemdirmek ve uyudukları odayı mümkün olduğunca karanlık tutmak faydalı olabilir.

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