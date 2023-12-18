Sosyal medya uyku sorunlarını tetikliyor
Türkiye'de toplumun yarısı hayatının bir döneminde uyku sorunu yaşıyor. Her 100 kişiden 5'inde ise "İnsomnia" yani uykusuzluk hastalığı var. Antalya'daki Ulusal Nöroloji Kongresi'nde uyku konusu da gündeme geldi. Uzmanlara göre uyku problemlerinin en önemli nedenlerinden biri aşırı sosyal medya kullanımı. İşte ayrıntılar... (Haber: Melike Şahin Kamera: Önder Gündoğdu)
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