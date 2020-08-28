BBC'den Libya'daki saldırıyla ilgili BAE iddiası

Libya'nın başkenti Trablus'ta 4 Ocak'ta askeri akademiye düzenlenen saldırıyla ilgili yeni kanıtlar ortaya çıktı. İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin ulaştığı kanıtlar saldırıyı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin düzenlediğini ortaya koyuyor.



Kanıtlar, eğitime çıkan askeri okul öğrencilerinin, Çin yapımı "Blue Arrow 7" füzesiyle vurduğunu gösteriyor. Füzenin, "Wıng Loong II" adlı drone'dan ateşlendiği anlaşılıyor.



Olay yerindeki şarapnel parçaları, "Blue Arrow 7" füzesiyle uyumlu. BBC'nin araştırmasına göre Ocak 2020'de Trablus'ta bu füzeyi atabilecek tek silah "Wıng Loong II" droneu. Saldırının olduğu dönemde bu drone Libya'da sadece bir üste faaliyet gösteriyor. O da, Hafter'in kontrolü altında bulunan bölgede yer alan El Kadim üssü.



El Kadim Üssü'nde Birleşik Arap Emirlikleri tarafından kullanılan dronelar bulunuyor. Bu üsteki droneların Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait olduğuna dair Birleşmiş Milletler'in de elinde kanıtlar var.



Birleşmiş Milletler geçen yıl Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Libya'ya "Wing Loong" dronu ve "Blue Arrow 7" füzesi gönderdiğini ortaya çıkarmıştı. Körfez ülkesinin, 2017'de 15 "Wing Loong" dronu ve 350 "Blue Arrow 7" füzesi satın aldığı belirlendi.



BBC, Mısır'ın Birleşik arap Emirlikleri'ne sınırdaki askeri üslerini kullandırdığına dair de kanıtlara ulaştı. Şubat'ta, yani saldırıdan sonraki ay, Libya'daki droneların Mısır'ın batısındaki Siwa hava üssüne taşındığı görülüyor.



Uydu görüntüleri, Sidi Barrani üssünün de "Mirage 2000" tipi savaş jetleri tarafından kullanıldığını gösteriyor. Mısır Hava Kuvvetleri'ne ait olmayan bu uçakların Birleşik Arap Emirleri'nin jetleriyle birebir uyumlu olduğu belirtiliyor.



Bu uçakların da, Temmuz 2019'da, Trablus'un doğusundaki sığınmacı üssüne düzenlenen saldırıda kullanılan uçaklarla aynı model olduuğu ifade ediliyor.



Askeri akademiye düzenlenen saldırıda 26 askeri okul öğrencisi, sığınmacı kampına düzenlenen saldırıda ise 53 kişi yaşamını yitirmişti.

