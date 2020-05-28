Belçika'da sokakta insanlara tükürmeye 3 ay hapis

Anadolu Ajansı 28.05.2020 - 15:38 | Son Güncelleme : 28.05.2020 - 15:41
Namur Ceza Mahkemesi, evsiz bir adamın sokaktan geçenlere tükürmesinin Covid-19 salgını nedeniyle "tehlikeli" olduğuna hükmetti. Söz konusu 55 yaşındaki saldırganı üç ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, 50 euro da para cezası kesti.
Tüküren saldırganın Covid-19 belirtisi göstermediği ancak sarhoş olduğu ve tehditkar bir tutum sergilediği aktarıldı.
Belçika'nın Valonya bölgesindeki Namur kentinde 30 Mart'ta söz konusu kişi gözaltına alınmış daha sonra serbest bırakılmıştı. Covid-19 nedeniyle karara itiraz edilmiş, saldırgana sembolik hapis cezası verilmesi talep edilmişti.
Belçika'da Covid-19 nedeniyle vaka sayısı 57 bin 849'a, hayatın kaybedenlerin sayısı 9 bin 388'e yükseldi.