Biden 2024 seçimlerinde aday olacağını açıkladı: En yaşlı ABD Başkanı adayı

Biden, aşırılıkçı olarak nitelediği 2024'teki muhtemel rakibi Trump'a ve bir başka olası rakibi olan Florida Valisi Ron DeSantis'e ise şu mesajı veriyor:



"Ülkenin dört bir yanında, aşırılık yanlıları, bu temel özgürlükleri ele geçirmek için sıraya giriyor, kadınların hangi sağlık hizmetleri kararlarını verebileceğini dikte ediyor ve kitapları yasaklıyor. Tüm bunlar sizin oy verebilmenizi zorlaştırıyor."

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