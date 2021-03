Biden'dan göçmenlere: Buraya gelmeyin

ABD Başkanı Joe Biden, Meksika sınırında sayıları her geçen gün artan göçmenlere ilişkin, "Göçmenlere net bir şekilde şu mesajı verebilirim; buraya gelmeyin. Şehrinizi, kasabanızı ya da toplumunuzu bırakmayın" dedi.



Biden, Pennsylvania eyaletine yaptığı ziyaret sırasında ABC News sunucusu George Stephanopoulos'a mülakat verdi.



Son günlerde Meksika sınırında yaşanan göçmen krizine yönelik soruları yanıtlayan Biden, "Göçmenlere net bir şekilde şu mesajı verebilirim; buraya gelmeyin. Şehrinizi, kasabanızı ya da toplumunuzu bırakmayın" ifadelerini kullandı.



Biden, ülkeye gelen yasa dışı göçmenlerin birçoğunu geri gönderdiklerini söylerken, Stephanopoulos, "Göçmen geçişlerindeki bu artışı tahmin etmemek bir hata mıydı?" diye sordu. Biden, bu soruya "Her şeyden önce şunu bilmelisiniz ki son 2 yıldır, 2019 ve 2020'de de bir artış vardı" yanıtını verdi.



Stephanopoulos'un Meksika sınırındaki durumunun kötüleşme ihtimalini sorması üzerine de Biden, "Evet, bu olabilir" dedi.



"BU İŞİN SONUNDA CUOMO YARGILANACAK "



Biden, New York Valisi Andrew Cuomo'ya yönelik son dönemde gündeme gelen taciz iddialarına değinen Stephanopoulos'un "Biliyorum Cuomo'ya yönelik soruşturmanın sürmesini istiyorsunuz. Bu soruşturma sonunda Cuomo suçlu bulunursa sizce istifa etmeli mi?" sorusuna "Evet etmeli. Bence bu işin sonunda Cuomo yargılanacak da" karşılığını verdi.