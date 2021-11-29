Biden'dan Omicron varyantı açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, yeni tip corona virüsün (Covid-19) Omicron varyantından endişe duyduklarını ancak bunun panik sebebi olmadığını söyledi.



Biden, Omicron varyantına ilişkin Covid-19 ile mücadele ekibinden aldığı brifing sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Omicron varyantının varlığını duyurmasından kısa süre sonra harekete geçerek Güney Afrika ülkelerine seyahat kısıtlaması getirdiğini belirten Biden, "Bu seyahat kısıtlamaları, Omicron'un yayılmasını yavaşlatabilir ancak önlemez." uyarısında bulundu.



Biden, halka bir an önce Covid-19 aşılarını olma ve tamamlama çağrısında bulunarak şunları söyledi:



"Er ya da geç ABD'de Omicron varyantı vakaları ile karşılaşacağız. Omicron varyantı, bir endişe nedeni ancak panik sebebi değil. Dünyadaki en iyi aşılara, en iyi ilaçlara ve en iyi bilim insanlarına sahibiz. Bu varyanta karşı kaos ve kafa karışıklığı ile değil bilimle mücadele edeceğiz."



KARANTİNA VE AVRUPA'YA SEYAHAT YASAĞI ÖNGÖRMÜYOR



Virüsle ilgili her geçen gün yeni bir şey öğrendiklerini ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Biden, Covid-19 ile mücadelenin en etkili yolunun hala maske takmak ve aşı olmak olduğunun altını çizdi.



Biden, bir gazetecinin yeni bir karantina seçeneğinin tamamen masadan kalkıp kalkmadığı sorusuna ilişkin "Şimdilik evet masadan kalktı. İnsanlar maskelerini takar ve aşılarını olursa karantinaya gerek kalmaz" yanıtını verdi.



Başka bir gazetecinin "Omicron varyantının tespit edildiği İngiltere, Avrupa Birliği üyeleri ve diğer ülkelere seyahat kısıtlaması getirecek misiniz?" sorusuna "Şu anda böyle bir şey öngörmüyoruz. Zaman ne gösterecek bakacağız" yanıtını verdi.



BIONTECH AŞISI OMICRON VARYANTINDAN KORUR MU?