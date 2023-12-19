Bilim insanları bir balina ile 20 dakika süren iletişim kurduklarını açıkladı

Bilim insanları, Güneydoğu Alaska'da yaşayan bir kambur balinayla 20 dakikalık bir sohbet gerçekleştirdi. Kurulan iletişimin ardından bilim insanları, artık bir balinayla sohbet etmenin mümkün olduğunu iddia ediyor.



Ekibe göre bu etkileşim bir balina ile insanlar arasında türün kendi dili kullanılarak gerçekleştirilen ilk iletişim. Bu iletişim gelecekte uzaylılar ile sağlanacak etkileşimler için ilk adım olabilir.



Bilim insanları su altı hoparlörleri aracılığıyla "whup/throp" adı verilen bir tür selamlaşma çağrısı yayınladılar.



Çağrı suda çalındığında, balina Twain tekneye yaklaştı ve kendi selamlama çağrısıyla yanıt verdi.



Daha da önemlisi bilim insanları, Twain'in araştırmacıların yolladığı sinyallere yanıt olarak kendi çağrılarının sıklığını değiştirdiğini buldu.



Uzmanlara göre bu yansıtma davranışı, balinanın kaydedilen çağrı ile bir tür konuşma yaptığını gösteriyor.

BALİNALARLA İLK İLETİŞİM



Bilim insanları bunun, insanlar ve kambur balinalar arasında kurulan kambur dilindeki ilk iletişim olduğuna inanıyor.



Araştırmacıların nihai hedefi balinalarla değil daha ilginç yaşam formlarıyla iletişme geçebilmek.



Bazı bilim insanları Antarktika'yı, Mars veya daha başka uzay ortamlarının Dünya'daki benzeri olarak nitelendiriyor. Araştırmacılar, insan dışı varlıklarla iletişim stratejileri geliştirmek için balinaları kullanıyor.



Kambur balinalar, son derece yüksek zekaları ve iletişim güçleri nedeniyle araştırmalarda henüz temas sağlanamayan uzaylılar adına iyi bir temsil görevi görüyor.



Uzaylıların nasıl iletişim kuracağını bilmemizin bir yolu olmadığından, bilim insanları uzaydaki sürekli gürültü içinde zeka sinyallerini tarayacak araçlar geliştirmeye odaklanıyor.