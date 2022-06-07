Bilim insanları uyardı: Rusya-Ukrayna savaşında 'birkaç bin' yunus ölmüş olabilir

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırıda 100 gün aşılırken, savaş nedeniyle Karadeniz’de özellikle yunus popülasyonunun derinden etkilendiği açıklandı.



Karadeniz’de yapılan araştırmalarda bilim insanları, Rusya-Ukrayna savaşı sırasında 'birkaç bin' yunusun ölmüş olabileceğini söyledi.

Ukrayna'nın Tuzla Haliçleri Ulusal Doğa Parkı'nın araştırma direktörü Ivan Rusev, bir Facebook gönderisinde deniz memelilerinin Ukrayna, Bulgaristan, Türkiye ve Romanya da dahil olmak üzere birçok ülkeyi sınırlayan Karadeniz kıyı şeridinde derinden etkilendiğini söyledi.

Dr. Rusev tarafından paylaşılan resimler, yunusların bombalardan kaynaklanan yanık izleri de dahil olmak üzere savaşla ilgili olduğunu iddia ettiği yaralanmalarla karaya vurduğunu gösterdi.

Rusev, “Son haftalarda Karadeniz'de yunuslar arasındaki savaşta ciddi kayıplar olduğunu bir kez daha vurguluyorum” derken, ekibi ve Avrupa'daki diğer araştırmacılar tarafından toplanan verilere dayanarak, Ukrayna'daki savaşın ortasında "birkaç bin" yunusun öldüğünü vurguladı.



Ivan Rusev, “Milli parkımızın kıyısındaki savaşın üç ayı boyunca tarafımızdan toplanan mevcut verilerde Karadeniz'deki acımasız ve çılgın savaşı nedeniyle, başlangıcından bugüne kadar binlerce yunusun zaten öldüğünü varsayıyoruz” dedi.



'KARADENİZDE ÇEYREK MİLYON YUNUS BULUNUYOR'



Geçen yıl, 100'den fazla bilim insanından oluşan uluslararası bir ekip, Karadeniz'de yaklaşık çeyrek milyon yunusun olabileceğini tahmin ettiklerini söylemişti.



Geçtiğimiz ay yapılan açıklamada ise, "Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Karadeniz'de biyolojik çeşitlilik, deniz, gıda ve çevre güvenliği tehdit altında" denilmişti.