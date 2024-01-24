Bir asteroid atmosferde patlamasından birkaç saat önce tespit edildi

Dünya atmosferine girmeden sadece birkaç saat önce tespit edilen küçük bir asteroid Berlin semalarında zararsız bir ateş topuna dönüştü.



"2024 BXI" olarak adlandırılan uzay taşının Dünya atmosferine girişi, çarpışmadan sadece birkaç saat önce tespit edildiği için eşsizdi.



Araştırmacılar, bir asteroidin Dünya'ya çarpmadan önce yalnızca sekizinci kez tespit edildiğini belirtiyor.



Uluslararası Astronomi Birliği'nin açıklamasına göre asteroid, Macar gökbilimci Krisztián Sárneczky tarafından çarpmadan yaklaşık üç saat önce keşfedildi.



NASA, keşfi çarpmadan yaklaşık 20 dakika önce sosyal medya hesabında doğruladı.



Gök bilimciler, Berlin'in yaklaşık 50 kilometre batısında parçalanmaya başlayan gök taşının yol boyunca küçük uzay taşları düşürmüş olabileceğinden şüpheleniyor.



Avrupa Uzay Ajansı'na göre, Dünya'ya yakın 30 metreden daha küçük asteroidlerin yaklaşık yüzde 99'u henüz keşfedilmedi.



NASA ve dünya çapındaki diğer uzay ajansları, gezegen için daha tehlikeli olabilecek büyük asteroidleri izleyen ekiplerle sürekli gözlem yapıyor.

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