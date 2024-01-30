Birleşik Krallık'ta 30 yılın en yüksek şirket iflasları yaşandı

Birleşik Krallık'ın parçası olan İngiltere ve Galler’de geçen yıl iflas eden şirket sayısı 1993 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Birleşik Krallık'ta 30 yılın en yüksek şirket iflasları yaşandı

İngiliz hükümetine bağlı Hizmetleri'nden yapılan açıklamada, geçen yıl ve Galler’de iflas eden şirket sayısının 25 bin 158’e yükseldiği bildirildi.

Böylece, İngiltere ve Galler’de 1993 yılından bu yana şirket iflaslarında yıllık en yüksek seviye görüldü.

İngiltere ve Galler’de bir önceki yılda (2022), iflas eden şirket sayısı 22 bin 123 seviyesindeydi.

Yaşanan enerji krizi, gıda fiyatları başta olmak üzere enflasyondaki artışın getirdiği hayat pahalılığı gibi nedenler genelinde iflasların artmasına katkı veriyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...