Birleşik Krallık'ta 30 yılın en yüksek şirket iflasları yaşandı

İngiliz hükümetine bağlı İflas Hizmetleri'nden yapılan açıklamada, geçen yıl İngiltere ve Galler’de iflas eden şirket sayısının 25 bin 158’e yükseldiği bildirildi.



Böylece, İngiltere ve Galler’de 1993 yılından bu yana şirket iflaslarında yıllık en yüksek seviye görüldü.



İngiltere ve Galler’de bir önceki yılda (2022), iflas eden şirket sayısı 22 bin 123 seviyesindeydi.

Yaşanan enerji krizi, gıda fiyatları başta olmak üzere enflasyondaki artışın getirdiği hayat pahalılığı gibi nedenler dünya genelinde iflasların artmasına katkı veriyor.

