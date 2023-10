Black Friday (Kara Cuma) ne zaman? (2023 Black Friday indirimleri)

Her yıl alışveriş tutkunları tarafından heyecanla beklenen Black Friday indirimleri için geri sayım başladı. Her yaştan insan Black Friday indirim günlerinde uygun fiyatlarla alışveriş fırsatı yakalayabiliyor. Birçok ünlü marka bu güne özel fırsat indirimleri uyguluyor. Peki, Black Friday (Kara Cuma) indirimleri ne zaman, hangi güne denk geliyor?



2023 BLACK FRİDAY NE ZAMAN?



Black Friday olarak bilinen indirim günleri her sene Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denk geliyor.



Buna göre; Bu yıl Black Friday indirimleri, 24 Kasım Cuma gününe denk geliyor. Bu tarihin yer aldığı hafta ve sonrasında indirim kampanyaları olacak.

BLACK FRİDAY İNDİRİMLERİ KAÇ GÜN SÜRÜYOR?



Black friday indirimleri genellikle 24 saat sürmektedir. Ancak yaşanan yoğunluklar ve artan talep nedeniyle birçok mağaza da kampanya süresi uzuyor ve indirimler 3-4 gün boyunca devam edebiliyor.



BLACK FRİDAY NEDİR?



Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir.



Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz.



Kanada ve İngiltere'de de Black Friday günü vardır ve Amazon gibi internet üzerinden iş yapan çeşitli şirketler de indirimli satış yaparlar.