Black Friday ne zaman başlayacak? 2023 Kara Cuma indirimleri için geri sayım

Black Friday yani Kara Cuma indirimleri için geri sayım başladı. Tüm dünyada alışveriş tutkunlarının merakla beklediği günler arasında yer alan Black Friday indirim günleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da sabırsızlıkla bekleniyor. Binlerce mağazada yaşanacak indirimler sonrasında vatandaşlar fırsatları bu özel günde yakalayabilecek. Peki, 2023 Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak?

Black Friday ne zaman başlayacak? 2023 Kara Cuma indirimleri için geri sayım

2023 indirimleri, fırsat alışverişi yapmak isteyenler tarafından merakla bekleniyor. Tüm kıyafet ve elektronik mağazaları bu güne özel beklenmedik indirimler yapıyor. Peki, Black Friday ne zaman başlayacak?

2023 BLACK FRİDAY NE ZAMAN?

Black Friday olarak bilinen günleri her sene Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denk geliyor.

Buna göre; Bu yıl Black Friday indirimleri, 24 Kasım Cuma gününe denk geliyor. Bu tarihin yer aldığı hafta ve sonrasında indirim kampanyaları olacak.

Black Friday ne zaman başlayacak? 2023 Kara Cuma indirimleri için geri sayım - 1

BLACK FRİDAY İNDİRİMLERİ KAÇ GÜN SÜRÜYOR?

Black friday indirimleri genellikle 24 saat sürmektedir. Ancak yaşanan yoğunluklar ve artan talep nedeniyle birçok mağaza da kampanya süresi uzuyor ve indirimler 3-4 gün boyunca devam edebiliyor.

BLACK FRİDAY NEDİR?

Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel sezonunun başlangıcı kabul edilir.

Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz.

Kanada ve İngiltere'de de Black Friday günü vardır ve Amazon gibi internet üzerinden iş yapan çeşitli şirketler de indirimli satış yaparlar.

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