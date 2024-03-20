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Blinken 6. kez Ortadoğu'da: Cidde ve Kahire'yi ziyaret edecek, planda İsrail yok

Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze savaşının başından beri 6. kez Ortadoğu turuna çıkıyor. Suudi Arabistan ve Mısır'a gidecek bakanın programında, öncekilerden farklı olarak İsrail bulunmuyor. Bu durum Refah operasyonu konusunda Amerika ve İsrail arasında yaşanan fikir ayrılığına dikkatleri çekti.

Blinken 6. kez Ortadoğu'da: Cidde ve Kahire'yi ziyaret edecek, planda İsrail yok

Dışişleri Bakanı Blinken, Fiilipinler'de gerçekleştirdiği ziyarette basın mensuplarına bir kez daha Orta Doğu'ya gideceğini açıkladı.

Blinken, 'de süren krize çözüm bulabilmek ve devam eden ateşkes görüşmelerine ivme kazandırabilmek amacıyla çarşamba günü Suudi Arabistan'ın Cidde kentini, perşembe günü de Mısır'ın başkenti Kahire'yi ziyaret edeceğini belirtti.

7 Ekim'de başlayan süreçte Orta Doğu'ya 6. kez ziyarette bulunacak olan Blinken, bölgesel bir barış mimarisi için diplomatik görüşmeler yapacağını vurguladı.

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