Blinken: Avrupalı ortaklarımızla Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı tartışıyoruz

ABD ile Avrupalı ülkeler, Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı tartışıyor. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Rusya'nın ülkelerimize petrol satışını yasaklamayı Avrupalı ortaklarımızla tartışıyoruz. Ancak aynı zamanda küresel petrol arzını istikrarlı şekilde sürdürme konusunu da görüşüyoruz" açıklamasında bulundu.

Haberler - Reuters - Anadolu Ajansı 06.03.2022 - 21:02

Blinken: Avrupalı ortaklarımızla Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı tartışıyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avrupalı müttefikleriyle 'dan petrol ithalatını durdurmayı görüştüklerini açıkladı.

Amerikan NBC kanalında yayımlanan "Meet the Press" programına katılan Blinken, enerji fiyatlarının arttığı günlerde Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasını ele aldıklarını söyledi.

Blinken, "Rusya'nın ülkelerimize petrol satışını yasaklamayı Avrupalı ortaklarımızla aktif bir şekilde tartışıyoruz. Ancak aynı zamanda küresel petrol arzını istikrarlı şekilde sürdürme konusunu da görüşüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından petrol fiyatları 100 doların üzerinde seyrediyor.

Oxford Enerji Araştırmaları Enstitüsünün raporuna göre, ABD'nin ve Avrupa ülkelerinin Rusya'ya karşı açıkladığı ekonomik yaptırımlar sonrası Rus ham petrol ihracatının tamamen kesilmesi halinde Brent petrolün varil fiyatının 130 dolara çıkabileceği değerlendiriliyor.

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