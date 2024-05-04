Rusya Kırım üzerinde ABD yapımı füzeleri düşürdü

Rusya, Kırım yarımadası üzerinde Kiev'e kısa süre önce tedarik edilen dört adet ABD yapımı ATACMS uzun menzilli füzeyi düşürdüğünü açıkladı.

Rusya Kırım üzerinde ABD yapımı füzeleri düşürdü

savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor.

Rusya, Kırım yarımadası üzerinde Washington tarafından Kiev'e kısa süre önce tedarik edilen dört adet yapımı ATACMS uzun menzilli füzeyi düşürdüğünü açıkladı.

Savunma bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, gece saldırısının "engellendiğini" söyledi ancak düşen enkazın herhangi bir hasara yol açıp açmadığını belirtmedi.

Nisan ayında ABD, cephe hattının çok ötesindeki hedefleri vurmak için baskı yapan Ukrayna'ya bu füzeleri gönderdiğini doğrulamıştı.

Ukrayna ilk kez ekim ayında Rusya'ya karşı ABD'nin ATACMS füzelerini kullanmıştı.

Moskova, bu füzelerin çatışmanın sonucunu temelden değiştirmeyeceğini söylüyor. 

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