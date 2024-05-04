Gazze'de ateşkes planı | Katar, Mısır ve ABD heyetleri bir araya geldi

Hamas ile İsrail arasında ateşkes ve rehine anlaşmasına varılması bekleniyor.

Suudi basını anlaşmanın önümüzdeki saatlerde duyurulacağını belirtirken AFP'ye konuşan üst düzey bir Hamas yetkilisi "Tüm heyetler Mısır'a ulaştı ve tüm Katar, Mısır ve hatta Amerikan heyetlerinin katılımıyla müzakerelerin ilk turu başlayacak" dedi.



Üç aydır kesintili ateşkes görüşmelerinin yanı sıra Refah işgali ihtimali, küresel alarmın giderek artmasına yol açmıştı.

Gazze'deki sağlık bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, yaklaşık yedi aydır devam eden İsrail saldırıları sonucu Filistin topraklarında en az 34 bin 654 kişinin öldüğünü, 77 bin 908 kişinin yaralandığını bildirdi.



Bakanlık, son 24 saat içinde en az 32 kişinin öldüğünü belirtti.

