Gazze'de ateşkes planı | Katar, Mısır ve ABD heyetleri bir araya geldi

Üst düzey bir Hamas yetkilisi, Gazze'de ateşkes için tüm heyetlerin Mısır'a ulaştığını ve Katar, Mısır ve ABD heyetlerinin katılımıyla müzakerelerin ilk turunun başlayacağını bildirdi.

Gazze'de ateşkes planı | Katar, Mısır ve ABD heyetleri bir araya geldi

Hamas ile arasında ateşkes ve rehine anlaşmasına varılması bekleniyor.

Suudi basını anlaşmanın önümüzdeki saatlerde duyurulacağını belirtirken AFP'ye konuşan üst düzey bir Hamas yetkilisi "Tüm heyetler Mısır'a ulaştı ve tüm , Mısır ve hatta Amerikan heyetlerinin katılımıyla müzakerelerin ilk turu başlayacak" dedi.

Üç aydır kesintili ateşkes görüşmelerinin yanı sıra Refah işgali ihtimali, küresel alarmın giderek artmasına yol açmıştı.

Gazze'deki sağlık bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, yaklaşık yedi aydır devam eden İsrail saldırıları sonucu Filistin topraklarında en az 34 bin 654 kişinin öldüğünü, 77 bin 908 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bakanlık, son 24 saat içinde en az 32 kişinin öldüğünü belirtti.

Suudi basını: Hamas ateşkes ve rehine anlaşmasını kabul ettiğini duyuracak

Suudi basını: Hamas ateşkes ve rehine anlaşmasını kabul ettiğini duyuracak

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

Donald Trump’a “sus payı” davasında yeni para cezası

Donald Trump’a “sus payı” davasında yeni para cezası

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan, "eski FARC üyelerine operasyon yapılması" talimatı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan, "eski FARC üyelerine operasyon yapılması" talimatı

Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 84'e çıktı

Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 84'e çıktı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'e ateşkes uyarısı: Bu kaçırılmaması gereken bir fırsat

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'e ateşkes uyarısı: Bu kaçırılmaması gereken bir fırsat

İngiliz basını, Savunma Bakanlığına ait bir sistemin hacklendiğini bildirdi

İngiliz basını, Savunma Bakanlığına ait bir sistemin hacklendiğini bildirdi

Beyaz Saray: İsrail'in Refah'a kara saldırısı düzenlemesini desteklemiyoruz

Beyaz Saray: İsrail'in Refah'a kara saldırısı düzenlemesini desteklemiyoruz

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...