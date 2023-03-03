Blinken ve Lavrov Ukrayna savaşından sonra ilk kez görüştü

Amerikalı ve Rus Bakanlar, G20 zirvesi için Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye gitti. Lavrov ve Blinken burada yaklaşık 10 dakika süren ayaküstü bir görüşme yaptı.

Basın toplasında görüşmeye ilişkin konuşan Blinken, "Ukrayna işgalini sonlandırmaları gerektiğini söyledim" dedi ve diplomasi çağrısı yaptı.



Amerikalı Bakan, Rus mevdikaşına Rusya'nın "Yeni START" nükleer anlaşmasına dönmesi gerektiğini de belirtti.

Rusya Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova da görüşmeyi doğruladı. İki bakan en son geçen yıl ocakta Cenevre'de bir araya gelmişti.