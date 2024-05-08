Refah'ta son durum | Kerem Şalom Sınır Kapısı açıldı, doğuda Hamas ile çatışma başladı

Hamas Refah'ın doğusunda İsrail güçleri ile şiddetli çatışmaların yaşandığını bildirdi. İsrail ise bugün yaptığı açıklamada, Kerem Şalom Sınır Kapısı'nın yeniden açıldığını duyurdu.

Refah'ta son durum | Kerem Şalom Sınır Kapısı açıldı, doğuda Hamas ile çatışma başladı

ordusunun pazartesi günü başlayan Refah'a yönelik kara harekatı devam ediyor.

Hamas'ın silahlı kanada Kassam Tugayları, bugün yaptığı açıklamada Refah'ın doğusunda İsrail güçleri ile şiddetli çatışmaların yaşandığını bildirdi.

İsrail ise Kerem Şalom Sınır Kapısı'nın yeniden açıldığını duyurdu.

Kapıdan sorumlu kurumdan yapılan açıklamada, Mısır'dan gelen yardım kamyonlarının güvenlik denetiminden geçtiği ifade edildi.

Hamas'ın Kerem Şalom sınır kapısına düzenlediği saldırıda 4 İsrail askerinin ölmesinin ardından İsrail, sınır kapısını pazar günü kapatmıştı.

Kerem Şalom Sınır Kapısı'nın "güvenlik durumu izin verdiğinde" yeniden açılacağı belirtilmişti.

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